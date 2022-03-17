غرفة البصات تكشف عن زيادة كبيرة في تعرفة الرحلات





كشف عضو لجنة غرفة البصات السفرية الرفاعي مامون البشير، عن زيادة في تعرفة البصات السفرية تتراوح قيمتها بين (55%) إلى (65%) ستقوم بإجازتها إدارة النقل والبترول.

وقال لـ(الصيحة)، إن الزيادة ستبدأ من يوم غدٍ الخميس، ولفت إلى أن الزيادة مرتبطة بزيادة قيمة المحروقات، وأشار إلى أن سائقي البصات السفرية قاموا فعلياً بزيادة التعرفة منذ أسبوع دون علمهم في غرفة البصات السفرية، وأكد أن الزيادة ستتخطّى حاجز الضعف.

ونوه مامون إلى أن القيمة الحالية للسفريات المحلية تبدأ من (3) آلاف جنيه وتشمل الرحلات القريبة، وتنتهي بعشرة آلاف للخطوط الطويلة، وتختلف القيمة حسب المسافة.

الخرطوم- وفاق التجاني

صحيفة الصيحة