شاهد بالفيديو: شاب سوداني يطلب من مذيعة الزواج على الهواء مباشرة “الحب بجي بعد الزواج”





من خلال لقاء له عبر أحد البرامج على اليوتيوب طلب شاب سوداني الزاوج من المذيعة على الهواء مباشرة.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت المذيعة قد طرحت سؤالاً عن الزواج وذكرت إن الناس في السابق يتزوجون أولاً ثم يحبون زوجاتهم على عكس الحال الآن فأصبح الشباب لايتزوجون دون سابق علاقة”حب” .

الشاب الذي طرحته عليه السؤال ذكر إنهم مازالو يتمسكون بعادات أسرهم ويتزوجون زواجاً تقليديا “غطي قدحك” ولكن عندما أصرت عليه المذيعة على معرفة رأيه خرج لها من الموضوع وطلب منها الزواج فلم يكن لها رأي سوي الابتسامة التي توحي بتعجبها من السؤال الذي طرحه عليها على الهواء مباشرة.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)