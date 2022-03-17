أصحاب المخابز : الدولة رفعت يدها و السعر فوق طاقة المواطن





أقر الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز ؛ عصام الدين عكاشة بأن الزيادة في أسعار الخبز كبيرة و فوق طاقة المواطن.

و قال عكاشة في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق: إنهم كأصحاب مخابز يبيعون قطعة الخبر بـ 50 جنيهاً نسبة للارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، مبيناً أن سعر جوال الدقيق قفز من 20 ألف جنيه إلى 26.500 خلال أسبوع و الخميرة من 19 ألف إلى 21 ألف جنيه، و الزيت من 12 إلى 22 ألفاً، بالإضافة لارتفاع أجرة العامل من 700جنيه إلى 1200 جنيه للجوال.

و أضاف ” الدولة رفعت يدها تماماً و كل الدقيق تجاري”.

صحيفة اليوم التالي