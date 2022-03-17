اعتداء جديد على حقل بليلة النفطي والوالي يعلن عن حلول
أكد تجمع العاملين بقطاع النفط؛ خروج حقل بليلة عن السيطرة الأمنية، وتعرضه لاعتداء مُجدداً من جماعات متفلتة، وذلك عقب تصريح وزارة الطاقة و النفط باستقرار الأوضاع في المنطقة.
و كشف التجمع – في بيان مغتضب أمس – أن التخريب الجديد تم بحقل زرقة أم حديد (حقل حديدة) النفطي التابع لشركة بتروانرجي.
فيما أعلن نائب والي غرب كردفان آدم كرشوم نور الدين، عن شروعهم في حلولٍ مع شباب الولاية، للوصول إلى حلولٍ مرضيةٍ بشأن قضية الاعتداء على حقول النفط بالولاية.
وقال كرشوم بحسب (سونا) أمس، إنّ الحكومة تنتهج الحوار السلمي مع الشباب، مقرًا بعدالة قضيتهم المتمثلّة في التشغيل والتنمية .
وأشار نائب الوالي إلى أنّ وزير النفط التي تمّت للولاية مؤخراً بحثت الأمر، وأكّدت على عدالة قضية شباب الحقول والعمل على حلّها بشكل جذري وتدريجي.
وأضاف” أناشد كلّ المطالبين بالتنمية والتشغيل لمنح الحكومة المساحة للعمل في ظلّ شراكة الحركة الشعبية للجلوس مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط لمراجعة إيرادات النفط وأخذ نصيب الولاية”.
ويشدّد كرشوم على أنّ 40% من الموارد القومية كفيلة بمعالجة كلّ مشاكل الولاية خاصةً المناطق التي تحتضن الحقول.
صحيفة اليوم التالي
3 تعليقات
مفروض يرسلوا قوات كبيرة تحرس هذه الحقول ويتم القبض علي المجرمين والاعدام ليهم او يرضوا بهؤلاء المجرمين يشتغلوا فيه وهؤلاء مجرمين اليوم عملوا التخريب بكرة لمايشتغلوا هايعملوا شنو وبعدين اراضي دارفور ملك لكل ابناء السودان وكذلك كل اجزاء السودان الاخري وانت فقط تملك منزلك وارضك فقط لو حقل البترول دا وقع في بيتك يبقي من حقك ولكن اراضي الدولة هي ملك ليها وتعمل فيها مايعجبها وقروشها ملك لكل ابناء السودان
أعوذ بالله من الخونه والمخربين وتجمع العاملين بقطاع النفط المنافقين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم هم من يقف وراء الفوضى والتخريب الذى طال هذا القطاع الحيوى ، الشعب السودانى لا بد أن يعرف حقيقة هؤلاء المندسين الذين يسمون أنفسهم تجمع العاملين ويسعون للخراب بعد أن حولوا القطاع إلى فوضى عارمه وهم من يقفون وراء التخريب الذى يتم فى الحقول هذه هي الحقيقه….
شوفت اكبر غلط انو اولاد دارفور او كردفان او الغرب او غيروا من الاقاليم يحكموا اقليمهم براهم ولابد من التنوع وعشان مايكنكشوا في موارهم لوحدهم ويحرموا باقي الاقاليم منها وهاس الحاصل دا كلوا من تلك الحكومة غرب كردفان او دارفور هي من تزرع الفتن وتدفع وتدعم هؤلاء المجرميين عشان يعملوا كدا لانها غير راضية علي التوزيع وعاوزة كل الحصص تكون فقط للاقليم حقها ولكن هل اتفاقية جوبا قالت كدا هل اتفاقية جوبا قالت كل اقليم يوظف فقط ابناءه في اقليمه وانو كل اقليم اومنطقة تاخذ مواردها والزكاة والضرائب ووو فقط لنفسها وماتعطي حكومة الخرطوم حاجه واذا الاتفاقية قالت كدا تبقي باطلة ولازم تتلغي