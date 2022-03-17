اختفاء طالبة ثانوي بالخرطوم في ظروف غامضة لليوم السابع ولم يعرف لها مكان





أكملت علياء عبدالمجيد يومها السابع وهي خارج المنزل بعد اختفائها في ظروف غامضة ولم يعرف لها مكان حتى الآن.

وكانت و سائل التواصل الاجتماعي، قد تداولت نبأ اختفاء طالبة ثانوي سودانية، بحي “الأزهري” بالعاصمة الخرطوم، في ظروف غامضة، مما أقلق ذويها.

وأفادوا أن الطالبة علياء عبد المجيد أحمد سليمان، في الصف الثالث ثانوي،خرجت منذ عصر الخميس الماضي، إلى منزل صديقتها بجوار منزلهم ولم تعد.

ترتدي عبايه عنابيه -كبديه- و طرحة سوداء، نحيفة الجسم، طولها حوالي 160سم تسكن حي الأزهري مربع 2 في الخرطوم، بجوار عمارة الزنك.

وناشد ذويها مساعدتهم في البحث عنها، والتواصل معهم، في حال التعرف عليها أو معرفة أي معلومة عنها.

الخرطوم: (كوش نيوز)