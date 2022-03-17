شاهد الصور.. باحث زراعي بالخرطوم يختصر الإثمار الذي يمتد لأكثر من 5 سنوات ويطرح شتول ليمون مُثمرة داخل أكياسها قبل زراعتها





طرح الباحث الزراعي السوداني “عثمان الصديق”، على صفحته عدداً من شتول الليمون المثمرة، داخل أكياسها قبل زراعتها، في سابقة نادرة من نوعها بالمشاتل، مختصراً عدة سنوات للإثمار، وفق ما نقلت (كوش نيوز).



وقال “الصديق” بأنهم فكروا في اختصار زمن الإثمار الذي يمتد أحياناً إلى 5 سنوات، وقمنا بإنتاج شتول مثمرة داخل أكياسها، بسعر إجمالي قدره 2500 للشتلة الواحدة.

وتحتاجُ شجرة الليمون حديثة الزراعة إلى حوالي ثلاث سنوات لتبدأ بإنتاج ثمار الفاكهة، وتحتاج الفاكهة إلى ثلاثة شهور تقريباً ليكتمل نموّها بعد ظهور الأزهار على الشجرة.

محمد الطاهر: (كوش نيوز)