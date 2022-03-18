استقبل البرهان بكمبالا اليوم.. موسيفيني: الانتخابات هي الحل





استقبل الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بالقصر الرئاسي بكمبالا اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له.

واطلع الرئيس البرهان، الرئيس اليوغندي على مستجدات وتطورات الأوضاع في السودان ورؤيته لحل الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار الذي يشمل كافة ألوان الطيف السياسي والوطني والذي يفضي إلى توافق وإجماع يكون بلسماً للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، ويضع أسساً راسخة للتحول الديمقراطي.

وبحسب إعلام مجلس السيادة، أشاد موسفيني بحنكة وقيادة رئيس مجلس السيادة للبلاد رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية الماثلة.

وأوصى موسفيني، رئيس مجلس السيادة بضرورة عدم اقصاء أي طرف في العملية السياسية داخل السودان، والتأكيد على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية من تكنوقراط مستقلين لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية بحيادية تامة.

ودعا موسيفيني، كافة الفاعلين السياسيين والوطنيين للانخراط في حوارٍ شامل يفضي إلى حلول مرضية وعاجلة، وأوضح أن الانتخابات هي الحل لخروج البلاد من أزمتها.

كما تطرّق اللقاء لإتفاقية السلام في جنوب السودان والتحديات التي تعترض تنفيذها، مشدداً على دور السودان ويوغندا في العمل سوياً من أجل حلحلة كافة التحديات التي تجابهها بوصفهما ضامنين لإتفاق سلام جنوب السودان، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وتنسيق المواقف المشتركة والعمل سوياً من خلال القنوات الثنائية والمنظمات الإقليمية.

صحيفة الصيحة