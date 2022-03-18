مدارس ولاية الخرطوم تستأنف نشاطها الطلابي





دشن مدير عام التعليم بولاية الخرطوم د. قريب الله محمد احمد يوم أمس الخميس المنافسات المدرسية على مستوى الولاية والتى جاءت تحت شعار “السودان اشراقة جديدة” وتمتد من 17 مارس وحتى 16 ابريل القادم. وتشمل مجالات الرياضة والثقافة والمنافسات الاكاديمية.

وأكد مدير عام التعليم بولاية الخرطوم على اهمية الانشطة المدرسية اللاصفية والتي تسهم في امتصاص طاقات الطلاب وتوظيفها لصالح بناء وتعمير الوطن .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بحضور ادارات التعليم بالوزارة و المحليات واعضاء اللجنة العليا للمنافسات و اجهزة الاعلام المختلفة .

وقال قريب الله أن النشاط التربوي هو أساس العملية التعليمية، مشيراً الى ان السودان كان من أوائل الدول الأفريقية والعربية المنظمة لتلك المناشط التربوية لفترة طويلة ازدهرت في عهد السبعينات والتي توقفت في العامين السابقين بصورة رسمية بعد حل إدارة النشاط الطلابي وبسبب جائحة كورونا، مبينا انها كانت مستمرة في بعض مدارس الولاية إلا انها لم تكن بالصورة المطلوبة لذا لابد الإهتمام بها ورعايتها من قبل وزارة التربية وضرورة التخطيط والتنظيم لها .

وأشار الى تقديم إقتراح لتكوين مجلس للنشاط على مستوى رئاسة الوزارة ومجالس على مستوى المحليات ثم تكوين وحدات صغيرة على مستوى المدارس.

وأشار قريب الله أن وزارته تحرص على إكتساب المتعلم للعديد من الخبرات والقيم والمعارف والمهارات من خلال هذه المناشط خاصة المهارات الرياضية كما لا بد من توظيف كل ميول الطلاب توظيف سليم لمصلحة التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

وثمن جهود اللجنة المنظمة للاحتفال الذي وصفه بالعمل الوطني لأهميته الكبيرة في العملية التعليمية والتربوية وزرع القيم لتنشئة التلاميذ تنشئة متوازنة تسهم في بناء هذا الوطن .

وفي ذات السياق أكد الأستاذ محي الدين عوض الكريم رئيس اللجنة الفنية للمناشط على أهمية دور المعلم في خدمة بلده مهما كانت الظروف، وأن هذه المنافسات لا بد أن تستند على منهج واضح يتم تطبيقه في كافة المدارس، وأن هذه الدورات ليست رفاهية وإنما هي قيمة تفيد الطالب في حياته المستقبلية .

وقال ان اللجنة الفنية اعتمدت على مناشط كرة القدم للبنين وكرة التنس للبنات، وهذه المنافسات تشتمل على عدة فقرات منها (التقديم الإذاعي، الشعر، المديح والغناء الشعبي والوطني) .

وحسب سونا كما أضاف الأستاذ عبدالكريم حسن رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمناشط ولاية الخرطوم أن هذه المناشط تقام بصورة دورية في المدارس كالطابور الصباحي الذي يعد نشاطا اجباريا للطلاب، لكن كان هناك تراجع في المعارف والمهارات بسبب توقف هذه الأنشطة لذا كان لابد للوزارة من تحفيز المبدعين بإقامة مثل هذه المنافسات، ورعاية الموهوبين في المدارس بإقامة هذه المنافسات بعد تحسن الأوضاع الصحية من جائجة كورونا .

النيلين