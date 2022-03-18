شاهد بالفيديو.. تتقدمها سارينا ..استقبال الرؤساء للفنانة “ندى القلعة” بإحدى قُرى السودان





وثق مقطع فيديو لحظة استقبال الفنانة “ندى القلعة” بإحدى قُرى شمالي كردفان، أثناء تصوير برنامج قهوتنا، بالاشتراك مع الشاعرة نضال الحاج، وأظهرت المشاهد استقبال حافل للقلعة التي وصلت تتقدمها سارينا، نحرت لها الذبائح وضربت الطبول،

وعبرت “القلغة” عن شكرها لأهل القرية على صفحتها بقولها: شكراً جزيلاً اهالي قرية ام اندرابة شمال كردفان على كرم الضيافة والاستقبال الجميل كنت سعيده بزيارتكم ودائما عامرين ان شاء الله.



وأعلنت القلعة عن مشاركتها في برنامج قهوتنا الذي تقدمه الشاعرة نضال حسن الحاج خلال الموسم الرمضاني.

ونشرت على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوراً لها من كواليس البرنامج.

الخرطوم: (كوش نيوز)