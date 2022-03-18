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شاهد بالفيديو.. تتقدمها سارينا ..استقبال الرؤساء للفنانة “ندى القلعة” بإحدى قُرى السودان
وثق مقطع فيديو لحظة استقبال الفنانة “ندى القلعة” بإحدى قُرى شمالي كردفان، أثناء تصوير برنامج قهوتنا، بالاشتراك مع الشاعرة نضال الحاج، وأظهرت المشاهد استقبال حافل للقلعة التي وصلت تتقدمها سارينا، نحرت لها الذبائح وضربت الطبول،
وعبرت “القلغة” عن شكرها لأهل القرية على صفحتها بقولها: شكراً جزيلاً اهالي قرية ام اندرابة شمال كردفان على كرم الضيافة والاستقبال الجميل كنت سعيده بزيارتكم ودائما عامرين ان شاء الله.
وأعلنت القلعة عن مشاركتها في برنامج قهوتنا الذي تقدمه الشاعرة نضال حسن الحاج خلال الموسم الرمضاني.
ونشرت على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوراً لها من كواليس البرنامج.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 تعليقات
السودان جميل بتكوينه الإجتماعي….. الناس طيبة واصليين ويبحثون عن البهجة لتغيير نمط حياتهم الروتيني مع الضغوط القحطية الغبية التي نمر بها…. التحية لكل من يرسم الإبتسامة على الشعب الجميل… الطيب… الصبور….. واللهم ارفع البلاء من الوباء لمن يدعون المدنية والديمقراطية وهم ليس إلا عملاء…
التحية للفنانة الحماسية…..
الناس في السودان بتهموا بي الفارغه فنانة جاءت ذبحوا ليها مليون خروف ورشوا ليها قروش وتلقي اولاد المدارس هناك يطلعوا مظاهرات من الجوع والحكومة مفروض تفرض ضرائب شديدة وكتيرة علي امثال هؤلاء وبعدين برضو عادة قبيحة حقوا نخليها حكاية انو نطط فوق الذبائح مثل ديك العده وغايتو الله شافك ماوقعت اتكسرتي و هذا عمل شيطاني واحتمال ماتكون ذبحت بي الطرق الاسلامية ذاتو