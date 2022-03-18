سؤال.. من أين جاء هذا الإسم الغريب تسعة طويلة؟





#عجائب_الزمن_القحتي

تسعة طويلة… إسنافيك

قال:

كاد الأمن أن ينفرط تماما ففي كل يوم تسمع حوادث خطف ونهب وطعن لحد القتل.

قلت:

هل تلاحظ أن ذلك يحدث في العاصمة ولا يحدث كثيرا في المدن الأخرى

قال:

نعم ذلك ملحوظ.

قلت:

النهب والسرقة يمكن أن يكونا جزءا من سيناريو نشر الفوضى اللذي نلاحظ لها تبديات أخرى في ظواهر ومظاهر تستفز الرأي العام.

قال:

هل يمكن لشخص عاقل أن يتعمد نشر النهب والسرقة لتحقيق مآرب أخرى؟

قلت :

بل هذه هي ذات الطريقة المعهودة التي تستخدمها المخابرات الأجنبية و المنظمات التابعة لها مثل ما تستخدم مخدرات الآيس و الخرشة وظواهر التعري والمثلية وإلاغتصاب. فمن استحل استخدام كل هذا أتظنه يستنكف عن تجنيد المجرمين وأصحاب السوابق المتعددة الذين أطلقتهم قحت بالآلاف.

قال:

هل تعتقد أن هنالك علاقة بين الخطف والنهب والإختطاف السياسي

قلت:

هنالك قرائن عديدة تدل على ذلك بل أن أحد المنسوبين لجماعة قحت قد صرح في مقابلة صحفية من قبل أنهم قد نسقوا مع عصابات النيقرز أيام الإعتصام فما الذي يدرينا أن ذلك التنسيق قد إنتهى.

قال:

تريد أن تقول أن تسعة طويلة قد تكون ظاهرة سياسية؟

قلت:

هنالك قرائن ألم تلاحظ إرتباط النهب هذه الأيام بإرتداء الزي العسكري وذلك في غضون حملة تهدف إلى نشر الكراهية للجهات العسكرية و النظامية… ألم تلاحظ أن الحوادث ترتفع وتيرتها مع الإعلان عن تسيير المواكب ضد العسكر.

قال:

ولكن ربما يكون من يرتدى الزي نظاميون بالفعل؟

قلت:

لا إستطيع النفي جزما ….ولكن القوات النظامية ظلت في حالة أنضباط طوال تاريخها المشرف ولم نسمع بجرائم يرتكبها نظاميون إلا مؤخرا…. لكن في كل الأحوال فأجهزة الأمن تتحمل المسؤولية فهي إن أرادت تبرئة منسوبيها فعليها ضبط المجرمين وتقديمهم لعدالة ناجزة مشهودة من كافة الناس.

قال:

بعضهم يعزو ذلك لجنود الحركات المسلحة؟

قلت:

وهذا من باب الظن الذي لا يستطيع أحد أن يجزم به أيضا…. وتعلم أن قحت تتعامل بعدائية مع الحركات المسلحة التي دللتها من قبل بأسم حركات الكفاح المسلح و ذلك قبل الاختلاف معها. لذلك يمكن أن يكون إلصاق النهب بالحركات جزءا من تدبير ومكر سياسي..

قال :

سؤال أخير…. من أين جاء هذا الإسم الغريب تسعة طويلة؟

قلت:

جاء من بيئة( الكوشتينة) والمراهنة والقمار والميسر.

قال:

كيف ذلك؟

قلت:

جاء في رواية من لعبة البوكر والتي يعطى فيها كل لاعب ورقتان يمكنه أن يراهن على فوز ما لديه في يده من ورق إذا كان مجموعها تسعة وتسمي طويلة وهو حينئذ يكشف ورقه ليفوز بعد إعلان الآخرين رغباتهم في الرهان تسمى تسعة الفوز طويلة وأما إن كان ورقه أقل من ذلك فأنه يطلب سحب ورقة ليزيد المجموع ولكن لو كان ما لديه مجموعه ثمانية وتسمى قصيرة فربما يفوز عند نهاية تقسيم الورق بالقصيرة.

قال:

إذا من هنا جاء الاسم ؟

قلت:

هنالك إحتمال آخر وهي أن تكون التسعة الطويلة هي التسعة الطويلة في تسمية لعبة الوست.

قال:

وما هي لعبة الوست؟

هي لعبة ورق جماعية تلعب باربعة اشخاص كل زوجين متقابلين هم زملاء، وعليها رهان أيضا وهي تلعب بفردة كتشينة واحدة خالية من الجواكر، مفهوم اللعبة بسيط يوزع الورق احد اللاعبين ويبدأ بشماله في حركة دائرية إلى أن ينتهي الورق تبدأ التسمية من اللاعب الذي يقابل موزع الورق وتكون كيفية التسمية بإضافة 3 لكل رقم تريد تسميته ( وهوعدد الايادي التي تستطيع احرازها) ومن ثم تختار احد الألوان في الكوتشينة للعب به (دينار، هارت، اسود، شيريا

وفي الوست يتم حساب الاسكور على حسب التسمية مثال :

اذا سميت 8 واحرزت بالفعل 8 ايادي فانها تحسب لك واذا احرزت اقل من 8 فان عدد الايادي التي احرزت ضدك تحتسب عليك وهكذا في بقية التسميات وأعلى ما يسمى هي التسعة والتي تعني الفوز المضمون.

و يفوز من يصل 25 من الايادي اولا.

يخسر من لا يأكل ايا من الأيادي.

وإذا أكل الثنائي كل الأيادي تصبح اللعبة سيك أو أسنافيك

وهنالك دائما امتياز خاص لصاحب القبول وهو يمكنه اللعب بآتو +1

ثمانية زائد واحد. ومما يرجح أن التسعة المقصودة هي تسعة الوست أن الوست لا تلعب إلا ثنائيا مثل الثنائي في موتر الخطف.

قال:

أراك مثقف في لعب الورق

قلت:

لم نمت ولكننا عبرنا المقابر…. رحم الله من فيها ورحم السودان وأهله.

أمين حسن عمر