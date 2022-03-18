روسيا تطالب غوغل بوقف نشر تهديدات لمواطنيها على يوتيوب





في خطوة تنذر بوقف الخدمة تماماً على الأراضي الروسية، طالبت موسكو شركة غوغل المملوكة لألفابت، الجمعة، بوقف نشر ما وصفته بأنها تهديدات للمواطنين الروس على منصة يوتيوب التابعة لها.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية الحكومية “روسكومنادزور” إن الإعلانات على منصة يوتيوب كانت تدعو لتعليق أنظمة الاتصالات في شبكتي السكك الحديدية في روسيا وروسيا البيضاء، وإن نشرها دليل على الموقف المعادي لروسيا الذي تتخذه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

فيما لم تحدد الهيئة الحسابات التي كانت تنشر هذه الإعلانات، وفق رويترز.

“تهدد حياتهم وصحتهم”

كما أضافت أن “تصرفات إدارة يوتيوب تهدد حياة المواطنين الروس وصحتهم”. وشددت على أن “روسكومنادزور تعارض بشكل قاطع مثل هذه الحملات الإعلانية وتطالب غوغل بوقف بث المقاطع المصورة المعادية لروسيا بأسرع ما يمكن”.

في المقابل لم يرد ممثلو غوغل في روسيا على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. كما لم يرد ممثلو غوغل خارج روسيا على الفور على طلبات للتعليق.

وتتعرض يوتيوب، التي أوقفت بث وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة عالمياً، لضغوط شديدة من هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية والساسة في روسيا.

أحدث حلقة في سلسلة مناوشات

يشار إلى أن هذه كانت أحدث حلقة في سلسلة مناوشات بين موسكو وشركات التكنولوجيا الأجنبية بشأن أوكرانيا.

فقد أوقفت موسكو خدمة إنستغرام هذا الأسبوع، بعد أن أوقفت الوصول إلى فيسبوك بسبب ما وصفتها بأنها قيود تضعها المنصة على وسائل الإعلام الروسية، وذلك في رد فعل على سماح الشركة المالكة “ميتا بلاتفورمز” لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل معادية لروسيا.

العربية نت