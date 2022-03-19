استشارة لفتاة سودانية تثير ضجة واسعة.. طلبت من ثمانية رجال تقدموا لخطبتي تصوير منطقة حساسة من جسمهم لأعرف مدى فحولتهم وللأسف كلهم لم يعجبوني فماذا أفعل؟





أثارت إستشارة بعثت بها إحدى الفتيات عبر صفحة متخصصة في نشر الاستشارات العاطفية ضجة واسعة وصاحبتها ردود أفعال غير مسبوقة خلال ساعات من نشرها.

وبحسب الاستشارة التي رصدتها محررة موقع النيلين فقد كشفت الفتاة في استشارتها التي تم نشرها على الصفحة المتخصصة والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن مشكلة كبيرة تواجهها في اختيار شريك حياتها.

وقالت الفتاة في استشارتها: ( اقسم بالله اقول الحق ولا شي غيره انا اترددت كثيرا من أجل نشر مشكلتي دي لكن خلاص طفح الكيل, انا يا جماعه م مشكلتي عاطفيه ولا زوجيه انا مشكلتي لما اعمل علاقه مع زول ويكون جادي خلاص يجي يتقدم لي اول حاجه بحاول اشوفها علشان اخلي يجي البيت مناطق حساسة من جسمه لمؤاخذه يعني م عاوزة اتورط بعد م اتزوج ويكون ما نفس الحاجه اللي انا عاوزاها).

وتابعت بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين: (نعم في ناس محترمين وناس شيوخ عديل لكن انا حنكي سنين زي م بقولوا بدردقو لحدي ما اخلي يصورو لي ولو م عجبني بعد داك بنسحب من غير ما يعرف اني غيرتا رائي من الزواج ليه والي الان يمكن انا شفتا غرابة ال8 اشخاص بالطريقه دي كلهم مؤدبين واولاد ناس والله لكن انا مركزة علي الحاجه دي شديد عشان بعدين م اتزوج واتورط ساي).

وختمت استشارتها المثيرة للجدل قائلة: (وانا والله م كان قصدي حاجه كعبه وكده لكن الحاجه دي عامله لي عقده نفسي اني شفت اعضاء كم راجل وخايفه من عقاب ربنا اني عملتا كده هل امشي اقابل دكتور نفساني ولا حاجه لانو بقت لي زي العقده النفسيه اي زول اتقدم لازم تشوفوا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين