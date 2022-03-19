شاهد بالصورة.. شبيهة الحسناء السودانية “لوشي” تثير ضجة غير مسبوقة على منصات مواقع التواصل ببنطلونها الضيق وجمالها الفاتن..وهذا أول سؤال طرحه المتابعون!!





نشرت صفحة معروفة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لفتاة من إحدى الدول العربية تشبه في ملامحها حسناء الإعلام السوداني الشهيرة آلاء المبارك الشهيرة باسم “لوشي”.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الصفحة صورة الفتاة وكتبت عليها “شبيهة” الإعلامية لوشي من إحدى الدول العربية.

وظهرت شبيهة لوشي كما أطلق عليها مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفتاة وهي راكبة على سيارة وترتدي ملابس ضيقة للغاية خصوصاً البنطلون.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تفاعل المتابعون مع صورة الفتاة وأجمع غالبية المعلقين على صحة وجود شبه كبير بين حسناء الاعلام الفتاة.

وجاء السؤال الأبرز والأكثر تكراراً هو (هي بتشبه لوشي أم لوشي هي التي تشبهها لأن هذه الفتاة العرية يبجو أن جمالها طبيعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين