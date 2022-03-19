إطلاق سراح (50) نزيلاً بسجن الهدى





احتفلت مدينة الهدى الإصلاحية بإطلاق سراح (50) نزيلاً من الغارمين والذي تنفذه هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإمارات- مكتب السودان.

وأوضح مدير هيئة الأعمال الخيرية العالمية مكتب السودان منصور شعيب إبراهيم طبقاً لـ(سونا)، أنّ المشروع امتداد للمشاريع التي تنفذها الهيئة في مختلف ولايات السودان دعماً للمحتاجين، مشيراً إلى أن مشروع إطلاق سراح النزلاء الغارمين الرابع يشمل مدينة الهدى الإصلاحية وسجن سوبا، وأضاف أن المشروع يسعى إلى تمكين النزلاء المُفرج عنهم من الاندماج في المُجتمع والمُساهمة في البناء والتعمير. وأكد أن الهيئة ستواصل دعمها وتعاونها مع إدارة مدينة الهدى الإصلاحية من خلال مشروعات التدريب وتأهيل النزلاء وإعدادهم للمساهمة في الإنتاج.

ومن جانبه، أشاد مدير مدينة الهدى الإصلاحية عميد منتصر عبد الغفار آدم بمساهمات هيئة الأعمال الخيرية العالمية في إطلاق سراح النزلاء والمساهمة في البرامج والمشروعات التي تنفذها المدينة، وناشد المنظمات والمؤسسات وقطاعات المُجتمع بالمُساهمة في دعم جُهود المدينة لتأهيل النزلاء.

صحيفة الصيحة