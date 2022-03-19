إثيوبيا تشدد على أن خطط سفرائها الجدد في أول 100 يوم من عملهم يجب أن تولي الاهتمام المناسب ‏لمصالحها





قدم سفراء إثيوبيا المعينون حديثا، اليوم السبت، خطتهم لمدة أول 100 يوم من عملهم في العديد من ‏البلدان.‏

وحصلت الخطط المقترحة على موافقات، مع إضافة مدخلات لدمجها في ضوء المصالح الجيوسياسية للبلدان التي تم تعيين السفراء لها، وفق بيان رسمي.

من ناحيته، شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي ماكونن، على أن خطط السفراء الجدد ينبغي أن تولي الاهتمام المناسب لمصالح إثيوبيا، فضلا عن تحديد مجرد مجالات الاهتمام في العلاقات الثنائية.

كما طرح الحاضرون التعليقات والاقتراحات التي تعتبر ضرورية في إثراء المقترحات، بما يتماشى مع الاحتياجات المصممة لإثيوبيا.

العربية نت