السعودية تختتم مشاركتها في تمرين العلم الأحمر 2022 بأميركا





اختتمت القوات الجوية السعودية اليوم السبت، في قاعدة “نلس” الجوية بولاية نيفادا الأميركية مشاركتها في مناورات تمرين “العلم الأحمر 2022″، حيث نفذت الأطقم الجوية عدداً من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، وأثبت فيها الطيارون السعوديون كفاءتهم القتالية العالية، وقدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.

من جانبه، قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود: “اليوم نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام، وأثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، وهذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل الذين دائما يتفوقون في الميادين القتالية قبل التمارين العسكرية كتكتيكات الحروب الحديثة، والتطورات في علم القتال الجوي المستمرة تتطلب المشاركة في مثل هذا النوع من التمارين”.

العربية نت