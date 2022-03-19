“فيفا” يخصص مليون دولار لمساعدة ضحايا الحرب بأوكرانيا





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، تخصيص مليون دولار لمساعدة ضحايا الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه يريد القيام بما يقع على عاتقه بدعم الشعب الأوكراني في ظل الحرب الدائرة.

وأكّد البيان أن الاتحاد الدولي مستعد لتقديم المساعدات اللازمة بالتعاون مع جمعيات كرة القدم في أوكرانيا والمنطقة.

ولفت إلى تخصيص مليون دولار بواسطة “مؤسسة فيفا” من أجل مساعدة المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وذكر أن “فيفا” قام أيضًا بتسليم الاتحاد الاوكراني لكرة القدم مساعدات إنسانية لتوزيعها على المحتاجين.

العربية نت