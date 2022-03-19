شاهد بالصور.. لحظة استقبال طالبة الثانوي “المفقودة” علياء و وصولها إلى منزلها بحي الأزهري بالخرطوم





احتشد المئات من الجيران والأهل والمعارف في استقبال طالبة الثانوي “علياء عبدالمجيد” عقب وصولها إلى منزلها بحي الأزهري بالخرطوم، وكان اختفاءها قد أحدث زلزالا في أوساط الرأي العام في السودان، وعادت المفقودة علياء لأحضان أسرتها، بعد قلق أصابهم لأكثر من أسبوع.

وكانت مصادر شرطية مطلعة، قد أفادت اليوم السبت عن العثور على الطالبه المفقودة علياء عبدالمجيد.

وبحسب المصادر نفذت قوات الشرطة عملية نوعية فجر اليوم بمنطقة الخرطوم 2 اسفرت عن تحرير الطالبة، والقبض على الخاطف.

وامتنعت اسرة المفقودة عن الحديث عن اي تفاصيل او معلومات تخص عملية تحريرها وكيف تم العثور عليها.

امس الجمعة كشف عبد المجيد أحمد سليمان والد الطالبة المختفية علياء منذ يومين بحي الأزهري جنوبي الخرطوم عن معلومات جديدة بشأن عملية الإختفاء المحير بعد أن قصدت منزل صديقتها على مقربة من منزلهم بيد أنها كانت زيارة بلا عودة.

وقال والد علياء لصحيفة الدار الصادرة الجمعة أن الكلاب البوليسية تركز على منزل مهجور بالقرب من منزل صديقتها وتحديدا ما بين المنزلين، وقال إن الأجهزة العدلية تعمل حاليا على القضية من أجل الوصول إلى ابنتهم.

وذكر عبد المجيد أن ابنته لا تملك هاتف وأنها بالفعل وصلت يوم خروجها إلى المنزل الذي قصدته وقامت بالضغط على زر الجرس ويبدو أن الكهرباء كانت مقطوعة وقتها وبعد ذلك لم تعد، وأضاف أن الكلب البوليسي ظل يركز على المنزل المهجور في كل مرة.

الخرطوم: (كوش نيوز)