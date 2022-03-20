شاهد بالفيديو: بعد أن رفضت الدويتو .. فنانة شهيرة تبعد” البندول” وترفض مشاركته الغناء





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان محمد فتح الله “البندول ” وهو يحيي حفلاً باحدى صالات الأفراح وكانت ترافقه الفنانة الشهيرة إيمان الشريف .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد حاول البندول إعطاء المايك لايمان الشريف لكي تشاركه الغناء الا إنها رفضت ذلك وابعدته بيدها إلا أنه أصر على أن تغني معه رغم إصراره ورفضها وتبين ذلك من خلال الفيديو الذي جمع بينهما.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)