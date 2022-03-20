شاهد بالفيديو.. في تقليعة جديدة الراقصة آية أفرو ترتدي أزياء رجالية مكونة من الجلابية والعمة وترقص بمزاج رايق على أنغام (دور العربية وزولي ضارب لي)





خطفت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو وكعادتها الترند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو مختلف نال حظه من الشهرة والتداول.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نجمة السوشيال ميديا أفرو وهي ترتدي أزياء رجالية مكونة من الجلابية السودانية الشهيرة ومعها قطعة وضعتها على رأسها كتجسيد للعمامة السودانية التي يتم ارتدائها كطقم مع الجلابية والطاقية.

https://fb.watch/bS7uSfTzL6/

وأرادت الراقصة المثيرة للجدل أن تربط بين كلمات الأغنية التي كانت تتحدث عن الطاقية وارتدائها لها كنوع من التغير في مقاطعها التي تنشرها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن المودل الشهيرة ظهرت وهي ترقص بمزاج عالي جداً وذلك على أنغام الأغنية الشهيرة (شنق الطاقية ودور العربية ولوح أشر لي تيت تيت زولي ضارب لي).

رندا الخفجي _ الخرطومط

النيلين