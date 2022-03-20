هيئة الدفاع : الوضع الصحي للبشير يستدعي نقله لسكن خاص





قالت هيئة الدفاع إن وضعه الصحي للمخلوع يستوجب إبقائه أطول فترة ممكنة تحت الرعاية الطبية في المستشفى أو قله لمنزله.

وقال محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع في تصريح لـ”سودان تربيون” إن حالة البشير ليست متأخرة وهو تحت العلاج، وأضاف بأنه حتى الآن ليس هناك حوجة لنقله خارج البلاد لتلقي العلاج.

وتابع”لكن ربما يحتاج لفترة أطول ليكون تحت الرعاية الطبية بالمستشفى أو بسكن خاص إذا سمحت إدارة السجون”.وأشار إلى أن الأطباء تحدثوا عن إمكانية إحضاره لجلسات المحاكمة على أن لا تتجاوز مدة انعقادها ساعة من الوقت لمعاناته من ارتفاع وانخفاض في ضغط الدم.

صحيفة الجريدة