كشف مبررات زيادات الوقود الجديدة





طبقت محطات الوقود في الخرطوم، زيادة جديدة في أسعار “البنزين والجازولين”.

وبلغ سعر لتر البنزين (672) جنيه مقارنة بـ(572) جنيه ليصل سعر الجالون إلى (3024) جنيه ، بينما بلغ سعر لتر الجازولين (642) جنيه مقارنة بـ(505) ليصل سعر الجالون إلى (2889) جنيه.

وكشفت مصادر ذات علاقه وثيقة بملف الوقود لـ(الصيحة)، أن الزيادة في أسعار الوقود بسبب الزياده العالمية في أسعاره، وقالت إن الزيادة جاءت نتاج لزيادة بلغت (60) دولاراً لسعر البرميل منذ بداية شهر مارس، مؤكدة أن السعر قفز مرة أخرى خلال اليومين الماضيين نتيجة للزيادة الكبيرة في سعر الصرف، وأكدت صعوبة الحفاظ على الأسعار لشهر كامل لأن الفرق في الأسعار سيصبح أكثر من (250) جنيهاً للتر حتى نهاية الشهر، وأضافت “من الأفضل التدرج في الزيادة”.

وقالت المصادر، إن الأسعار المطروحة حالياً غير مواكبة للتكلفة الحقيقية، وكشفت عن زيادة أخرى إلا في حالة استقرار الأسعار العالمية وتعويض الإنتاج الروسي بزيادة الإنتاج من دول السعودية والإمارات وفك الحظر على إنتاج إيران وفنزويلا، فضلاً عن السيطرة على سعر الدولار واستقراره في حدود (600) جنيهاً وتخفيض الرسوم الحكومية من ضرائب وجمارك ومنشآت نفطية والعمل على زيادة كفاءة محفظة السلع الاستراتيجية ومرونتها في توفير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات في وقت لايؤدي إلى الغرامات على البواخر وزيادة الإنتاج المحلي وتكريره.

الخرطوم- رشا التوم

صحيفة الصيحة