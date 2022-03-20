شاهد بالفيديو: الحكواتي “فهد الأزرق” يرقص على أنغام موسيقى غربية بالإمارات ويواجه انتقاداً لاذعاً على مظهره





واجه الحكواتي “فهد الأزرق” انتقاداً لاذعاً على شكل مظهره، وهو يؤدي رقصاً على أنغام موسيقى غربية بمهرجان مبزرة بمدينة العين في الإمارات.

ووثق مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته، ظهوره بجلابية شعبية المعروفة بـ(على الله) أثناء مهرجان ترفيهي بإمارة العين، ما أثار نقداً لاذعاً على مظهره، كواجهة للسودانيين بالخارج.

وكتب الأزرق: (معظم الناس شنت علي هجوم بسبب الجلابية حقتي الاسمها على الله الذي انطربت بيها في مهرجان مبزرة الخضراء بمدينه العين بدولة الامارات العربية على الانغام الموسيقية الأوربية).

مضيفاً: (اول شي انا ما عندي شغلة في زول بعمل البشوفو صاح، تالت شيء انا بمثل نفسي سوى ان كنت في غربة ولا في بلد، رابع شيؤ انا بلبس البعجبني ما بلبس عشان اعجب الناس، خامس شيء جلابية “على الله” دي جلابية سمحه جاتني هدية من محلات الغزالي جلابية السوق العربي جوار عمارة الدهب.



وأصاف أخيراً: جلابية “على الله” ما بتحتاج غسيل كتير وش وشين بصابون بدرة وتشرها طوالي وتلبسها ما بتحتاج مكوة.

الخرطوم: (كوش نيوز)