شاهد بالفيديو.. أحضان من الأمام ومن الخلف بين الفنان والمودل في كليب سوداني متوقع بثه خلال أيام ومواقع التواصل تشتعل غضباً وسخرية





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان برومو لفيديو كليب غنائي متوقع بثه على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حمل برومو الكليب مفاجآت صادمة لمرتادي مواقع التواصل, حيث أظهر المقطع القصير الفنان ومعه المودل وهما يحضنان بعضهما البعض.

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كما ظهرا في لقطة أخرى وهما يركبان دراجة نارية والشاب من خلف المودل ويحتضنها من الخلف في لقطة أثارت جدلاً واسعاً وحملت كمية كبيرة من التحرر والانحطاط حسبما كتب متابعوا المقطع.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تباروا على كتابة تعليقاتهم التي انقسمت ما بين السخرية والانتقاد اللاذع للثنائي بسبب إقدامهما على سلوك لا يشبه القيم السودانية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين