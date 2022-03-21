شاهد بالفيديو.. سيدات سودانيات يقدمن فاصل من الرقص المثير خلال حفل عرض أزياء نسائي ومواقع التواصل تشتعل بسببه





تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات معروفة على فيسبوك مقطع فيديو تم تصوير خلال حفل عرض أزياء بإحدى الصالات بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أثارت العرض ضجة واسعة داخل الصفحات التي قامت بنشره, وذلك بسبب الرقص المثير للجدل من العارضات اللاتي صعدن للمسرح وقدمن فاصل من الرقص المثير.

وظهرت إحداهن أكثر تفاعل ورقص حيث ظلت تحمس العارضات الصاعدات للمسرح على الرقص على أنغام أغنية (جننوني).

https://fb.watch/bTo2peE2UI/

جمهور المعلقين انقسم كعادته ما بين منتقد ومدافع, حيث يرى المنتقدين أن السيدات أو الفتيان كان يجب عليهن توخي الحذر في تصرفاتهن وإذا كان لابد من هذا الرقص المثير فالأولى منع التصوير حتى لا يتم تسريبه مثل ما حدث الآن.

فيما يرى المدافعون عن المقطع وعن تصرف السيدات أن الأمر أكثر من عادي خصوصاً وأن الحفل نسائي ولا يوجد بداخله أي عنصر رجالي حتى يطالب الناس عارضات الأزياء بالاحتشام.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين