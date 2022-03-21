اختفاء نجل الداعية الإسلامي “الحبر يوسف نور الدائم” في ظروف غامضة والعثور على سيارته قُرب أحد جسور الخرطوم





اختفى نجل الداعية الإسلامي المعروف الدكتور “الحبر يوسف نور الدائم” في ظروف غامضة، عقب خروجه من منزل ذويه بأمدرمان مساء السبت.

وأعلن أقاربه على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الشاب المهندس والصحفي الرياضي، عزام الحبر يوسف نور الدائم، خرج من منزله بأمدرمان منذ مساء السبت ولم يعد، وتم العثور على سيارته جوار كوبري السلاح الطبي، بداخلها كامل مقتنياته.

وهو شاب طويل القامة أسمر اللون، سليم العقل، وناشدت الأسرة السلطات الأمنية، والعاملين بالمستشفيات، والأقسام، وجميع المواطنين المساعدة في البحث عنه، والتواصل مع الأسرة في حال وجود أي معلومة تدل عليه.

الخرطوم: (كوش نيوز)