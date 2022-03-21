لجنة الصيادلة : فجوة في أدوية السرطان





كشف المتحدث الرسمي باسم لجنة صيادلة السودان أمين ناصر مكي عن نقص كبير في أدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، وتوقع زيادة كبيرة في أسعار الأدوية المصنعة محلياً بسبب زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مكي في حوار أجرته معه (اليوم التالي) ـ يُنشر بالداخل ـ إن مديونية الإمدادات الطبية كبيرة جداً وصلت (75) مليون يورو، في وقت تحتاج فيه الإمدادات إلى (74) مليون يورو من أجل استيراد أدوية جديدة.

وقال مكي إن هنالك زيادة بنسبة 35% للأدوية المستوردة و15% للأدوية المصنعة محلياً بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية، وأشار إلى أن القرارات الأخيرة والمتعلقة بتوحيد سعر صرف الجنيه أضرت بقطاع الصيادلة، وتابع: “شركات الأدوية أصبحت تتعامل بـالكاش بسبب عدم استقرار سعر الصرف”.

وبحسب مكي فإن معظم الشركات أوقفت الاستيراد لتخوفها من تدهور العملة وخسارة رأس المال، ما يترتب جراء ذلك ندرة حادة في الدواء.

الخرطوم: رفقة عبد الله

صحيفة اليوم التالي