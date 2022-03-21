” بنوعدك ما تطلقي” .. إعلان عن منتج تسويقي يثير الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي





أثار اعلان تسويقي لإحدى شركات الارز، غضب الأردنيين بسبب الطريقة التي يتم بها التسويق للمنتج لما حمله من “اهانة” بحسب عدد من التعليقات التي جاءت عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين.

وبحسب الصورة المتداولة، فان التسويق لمتنج شركة الأرز حمل عبارة “بنوعدك ما تطلقي”، حيث ان هذه العبارة اعتبرها العديد من الناشطين عبر منصات التواصل، بأن فيها “اهانة” للعديد من السيدات الأردنيات.

واعتبر كثيرون أن الاعلان يحمل إهانة للأردنيات وللروابط العائلية في الأردن، مطالبين بسحب الإعلان والاعتذار عنه.

وقالوا إن عبارة “بنوعدك ما تطلقي” هي استخفاف بالرجال والنساء على حد سواء ويجب محاسبة الشركة ومصمم الإعلان.

صحيفة البيان