لقاء بين كباشي و ولد لبات





أكد عضو مجلس السيادة ؛ شمس الدين كباشي دعم الحكومة لجهود الاتحاد الأفريقي و بعثة يونيتامس لإنجاح عملية التوافق الوطني بالبلاد عبر حوارٍ شاملٍ لا يقصي أحد.

و أطلع كباشي خلال لقائه اليوم مبعوث الاتحاد الأفريقي ؛ محمد الحسن ولد لبات على جهود الاتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة، لإنجاح الحوار السوداني و نتائج لقاءاتهما و تواصلهما مع القوى السياسية و المجتمعية بالبلاد.

و أمس التقى ولد لبات و فولكر مجموعة الميثاق الوطني بقوى الحرية و التغيير و حزب البعث و الحزب الشيوعي في إطار جهودهما لحل الأزمة السياسية في البلاد.

باج نيوز