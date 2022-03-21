إبراهومة” أمام اختباره الأصعب في الممتاز





يسعى المريخ الخرطوم، عندما يواجه نظيره الشرطة القضارف في السابعة إلاّ ربعًا، الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري السوداني الممتاز، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، وتجاوز مرحلة وداع أبطال إفريقيا.

ويأمل رفاق أمير كمال، مواصلة رحلة الانتصارات في الدوري، بعد الفراغ من مباريات دور أبطال إفريقيا.

ويخوض المريخ مواجهة الغد، وفي جعبته”6 نقاط في ذيلية المنافسة.

وحقق المريخ انتصارين على التوالي في منافسة الممتاز أمام هلال الساحل، والخرطوم الوطني.

ويعيش”الزعيم” مرحلة صعبة بعد وداع دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة القاسية أمام الأهلي المصري، وسيكون مدرب الفريق إبراهيم حسين تحت الأنظار بعد مغادرة الإنجليزي لي كلارك والطاقم الفني.

وبعيد عودة الفريق من القاهرة، لم يمنح مدرب الفريق المكلّف إبراهيم حسين، اللاعبين فرصة للراحة، حيث خاض المريخ تدريبًا على وادي النيل، صحّح من خلال الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الأهلي المصري.

ويتوقّع أنّ يعمل”إبراهومة”، على تعديل كبير في التوليفة الرسمية التي سيلعب بها أمام الشرطة القضارف.

وفي المقابل، يسعى الشرطة القضارف إلى فرض وجوده في اللقاء، والخروج بنتيجة إيجابية بالاستفادة من ظروف المريخ بعد الوداع الإفريقي.

ويملك ممثل القضارف في جعبته”11″ نقطة، ويتواجد في المركز الثاني عشر من المنافسة

باج نيوز