شرطةمحلية امبدة تنظم حملات منعية بمشاركة القوات المسلحة والدعم السريع





نفذت شرطة محلية أمبدة حملة منعية وقائية كبرى واسعة النطاق بمشاركة كافة تشكيلات الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع بقيادة العميد شرطة عبد الله عبدالرحمن مدير شرطة المحلية استهدفت معتادي الاجرام بدائرة الاختصاص والتي من خلالها تم توقيف عدد من المجرمين والمتفلتين وإزالة الظواهر السالبة .

وعملت الحملة على إزالة الظواهر السالبة بمنطقة الفطيماب وسوق الحارة 26 نتج عنها توقيف عدد من المشتبه بهم ومعتادي الإجرام وضبط الدراجات النارية التي تسير دون لوحات وتم تحويلها لجهات الإختصاص لتوفيق أوضاعها القانونية إضافة لإبادة كميات من الخمور البلدية المصنعة وضبط (14) شاشة بمقاسات مختلفة . وأكد العميد شرطة عبدالله عبدالرحمن مديرشرطة محلية أمبدة في تصريح للمكتب الصحفي إستمرار الخطط الرامية لمكافحة الجريمة بكافة الوحدات الشرطية من قوات بحثية وكشفية ووقائية ورصد الظواهر الإجرامية المؤثرة على الوضع الجنائي بالمحلية وبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون .

مبيناً أن الحملة حققت أهدافها المرجوة داعياً المواطنين للتبليغ الفوري عن أى أنشطة مشبوهة أو مخالفة للقانون عبر الرقم المجاني 999 أو اقرب قسم شرطة تحقيقاً لشعار الأمن مسئولية الجميع .

وكالة سونا