شاهد بالفيديو: حسناوات سودانيات يربكن مذيع ويجعلنه يعجز عن الحديث معلقاً على الهواء ” والله نسيتوني السؤال”





تداول ناشطون بمنصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحسناوات سودانيات تمت إستضافتهم في برنامج على الهواء مباشرة لمعرفة توقعاتهن في نهاية العام .



وبحسب ماشاهدت محررة” كوش نيوز “فقد ذكرت إحدي الفتيات إنها تتوقع أن تكون في الجنة في نهاية العام الأمر الذي جعل رفيقاتها يضحكن على حديثها.

ولكن عندما أراد المذيع توجيه السؤال الذي كان بصدد طرحه على الفتيات أصيب بالربكة ولم يعرف مضمونه فما كان له إلا أن قال للفتيات” والله نسيتوني السؤال”

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)