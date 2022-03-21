الرئيس البشير لايمكن لمنصف أن يزعم أن نقصه قد غلب فضله أو أن شره قد غلب خيره





البشير…. شفاه الله وعافاه

الرئيس البشير شفاه الله وعافاه لايمكن لمنصف أن يزعم أن نقصه قد غلب فضله أو أن شره قد غلب خيره..

فإنجازات عهده لم تغب ولن تغيب عن نظر الناظر أينما إلتفت الناظر والجميع يعلمون أنه أنما يحاكم بجريرة لو لم يأت حكام الوقت الراهن بمثلها لما كان هو في قفص الإتهام…

أخرجوا الرجل جليل القدر من محبسه إلى مسكنه… فالكريم أولى بالتكريم والفضيل أولى بالفضل…. ولا يعرف الفضل لأهله إلا أهله.

أمين حسن عمر

