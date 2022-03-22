مسؤول يكشف موعد تحسُّن الإمداد الكهربائي





توقّع المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس أمين عثمان، تحسّناً كبيراً في الإمداد الكهربائي بنهاية شهر مارس، في حال اكتمال أعمال الصيانة والتزام المالية بتوفير الوقود.

وطمأن عثمان بحسب (سونا)، المواطنين بأن وضع التوليد من المحطات المائية والتي ستعمل بطاقتها القصوى سيكون ممتازاً (مروي، الروصيرص وستيت)، وذلك للجهود المبذولة في عمليات التشغيل الأمثل والصيانة الوقائية للوحدات العاملة وتحسُّن وارد المياه الذي وفّر مخزوناً جيداً من المياه لشهر رمضان والصيف.

وأضاف أنه حالياً تجري تكملة عمليات الصيانة للوحدات الحرارية بمحطات بحري وكوستي وقري، ومن المتوقع حال توفر وقود الجازولين لمحطة قري والذي يرتبط بصيانة مصفاة الخرطوم، ووقود الفيرنس لمحطة بحري الحرارية ومحطة بورتسودان، ستقل القطوعات للحد الأدنى خلال شهر رمضان.

صحيفة الصيحة