لجنة الأطباء: (173) إصابة في تظاهرات 21 مارس





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن تسجيل 173 إصابة جديدة في تظاهرات الحادي والعشرين من مارس الجاري.

وقالت اللجنة في تقريرها الميداني إنّ 173 حالة تمّ حصرها، من بينها إصابة غير مستقرّة برصاص حيّ في الفخذ، و(101) حالة إصابة بطلق ناري متناثر -مرجح أنه بسلاح خرطوش- (من بينها إصابة في العين).

وأوضحت اللجنة أنّه، بات ملاحظًا ازدياد استخدام سلاح الخرطوش بكثافةٍ ضدّ المتظاهرين السلميين ما أدّى لإصاباتٍ خطيرةٍ واستشهاد العديد من المصابين بطلقاته.

صحيفة الصيحة