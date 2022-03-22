اغتصاب وقتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالولاية الشمالية





تعرض طفل مُصاب بمرض (التوحد) يقطن بمعية أُسرته في قرية (الجريف نوري) بالولاية الشمالية ويبلغ من العمر (7) سنوات للاغتصاب والقتل مطلع الشهر الجاري، وقال مقرب للأُسرة في تصريح لـ(الجريدة) إن الجاني وهو ابن أحد النافذين في المنطقة وتتبع أُسرته للنظام البائد ويبلغ من العمر (20) عامًا، أقدم على اختطاف الطفل واغتصابه وقتله ورمى ثيابه على مقربة من البحر لتضليل أُسرته والإيحاء بأنه مات غرقًا، كاشفًا عن تمثيل الجاني لجريمته أمس (الأحد) وسط حضور غفير من أهالي القرية والقُرى المجاورة.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة