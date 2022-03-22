مصادر: إجلاء أكثر من (200) سُوداني من الحدود البولندية الأوكرانية





كشفت مصادر بحسب(سودان بلس) ، عن إجلاء أكثر من (200) سوداني من الحدود البولندية من المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية، حيثُ تم الإجلاء عبر معبر ميديكا، أكبر المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا. وأضافت: معظم من تم إجلاؤهم من الطلاب، بينما تم إجلاء آخرين عبر رومانيا، وقليل منهم عن طريق سلوفاكيا والمجر.

وقالت المصادر: تمكّن الجميع من الوصول لبولندا سالمين دون التعرُّض لإصابات أو أذى، باستثناء حالتين إحداهما تعرض لانهيار عصبي حاد، وتم إسعافه ونقله بواسطة وفد من السفارة لمستشفى شمس البولندي وتم إخراجه عقب تماثله للشفاء، بعد 24 ساعة إلى العاصمة البولندية بينما أصيبت الحالة الأخرى بإعياء شديد نسبةً للإرهاق وتم علاجه وغادر إلى ألمانيا.

صحيفة السوداني