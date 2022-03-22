وزارة الطاقة والنفط: لا قطوعات للكهرباء في رمضان





كشف ممثل وزير الطاقة والنفط ممثل شركة كهرباء السودان القابضة الأمين سليمان لعوتة عن استقرار الإمداد الكهربائي خلال شهر رمضان. وقال في تصريح صحفي عقب اجتماع لقطاع التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء، أمس، لن تكون هناك قطوعات إلا في حالات الأعطال الطارئة، لافتاً الى أن كل الصيانات المبرمجة خلال شهر مارس وبداية أبريل ستكون قد اكتملت.

وفي السياق شدد قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه، على ضرورة تكثيف العملية التأمينية بحقل بليلة النفطي بولاية غرب كردفان لسد الثغرات التخريبية التي تحدث جراء حوادث الهجوم المسلح بمنطقة بليلة وذلك لضمان انسياب الإمداد النفطي لمشتقات البترول بصورة منتظمة.

صحيفة السوداني