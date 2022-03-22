عقار يقف على سير الترتيبات الأمنية بشمال كردفان





تفقد عضو مجلس السياده الانتقالي رئيس الحركة الشعبية السيد مالك عقار برفقة لجنة الترتيبات الأمنية ووالي ولاية شمال كردفان المكلف الأستاذ فضل الله محمد علي التوم ولجنة الأمن، تفقدوا معسكر قوات الحركة الشعبية بقاعدة كردفان التدريبية بمدينة الأبيض ومعسكر مركز تدريب الهجانة، وذلك في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية سلام جوبا. و استمع الوفد إلى تنوير حول القوة الموجودة بالمعسكر، بجانب الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بتصنيف القوات و إجراء الكشف الطبي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه عمل المعسكر. ولدى مخاطبته القوات الموجودة بالمعسكر أكد عضو مجلس السياده الانتقالي أن الزيارة تأتي بغرض الوقوف على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتفقد القوات الموجودة التي قطع العمل فيها أشواطا كبيرة.

وأضاف عقار أن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يعني خطوة نحو تكوين جيش مهني موحدة بعقيدة جديدة لحماية البلاد. ودعا إلى ضروة الانضباط والانصياع إلى التعليمات. وأبان عقار أن الحركة الشعبية جنحت للسلام من أجل الاستقرار وبناء الدولة السودانية وتنميتها، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود. وحيا حكومة الولاية والفرقة الخامسة مشاة لاستضافتها هذه المعسكرات. والي شمال كردفان المكلف حيا الحركة الشعبية ودورها في تحقيق سلام السودان، مضيفا أن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يمثل خطوة تجاه تحقيق الاستقرار. اللواء ركن مالك بابكر خوجلي مدير إدارة التدريب المشترك جدد حرصهم على تنفيذ الترتيبات الأمنية. و أكد أن العمل قطع شوطا كبيرا في تجميع تلك القوات وإجراء الإجراءات الأولية من الفحص تمهيدا لبداية علميات التدريب، مؤكدا جاهزيتم لتوفير كافة معينات التدريب.

وأضاف أن القوات التي ستدمج ستكون إضافة حقيقة للقوات المسلحة والأجهزة الأخرى. من جانبه أكد اللواء ركن فيصل محمد الحسن قائد الفرقة الخامسة مشاة، استعداد مراكز تدريب الفرقة الخامسة مشاة لاستضافة تلك القوات وتدريبها تدريبا كاملا تمهيدا لإدماجها في صفوف القوات المسلحة.

وكالة سونا