شاهد بالصورة والفيديو .. لاعبو المنتخب الوطني السوداني بقيادة السماني ينزلون من البص الخاص بهم لإزالة المتاريس من الشارع للحاق بالتدريب الصباحي





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاعبو المنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم وهم ينزلون من البص الذي كان يقلهم صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أجبر تقفيل الشوارع بالمتاريس من قبل المتظاهرون لاعبو الفريق القومي للنزول من البص وإزالة الترس الذي كان يحول بينهم وبين الوصول للشارع الرئيسي.

ووفقاً لحديث أحد الأشخاص الذين قاموا بتصوير المقطع عبر كاميرا هاتفه المحمول فإن لاعبو المنتخب كانوا في طريقهم لأداء تدريبي صباحي بأحد ملاعب العاصمة الخرطوم.



وأظهر المقطع كبار اللاعبين وهم يزيلون المتاريس وعلى رأسهم لاعب وسط المريخ الشهير السماني الصاوي وعدد من اللاعبين.

الجدير بالذكر أن العاصمة السودانية تشهد احتجاجات عنيفة أدت لإغلاق عدد كبير من الشوارع بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين