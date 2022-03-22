بعد أيام من اختفائه العثور على جثمان عزام نجل الدعية ” الحبر نور الدائم” بالسبلوقة





علمت (كوش نيوز) عن العثور على جثمان المهندس عزام نجل الدعية الإسلامي ” الحبر يوسف نور الدائم”، غريقاً بمنطقة السبلوقة، 100 كلم عن العاصمة الخرطوم.

وكانت شرطة محلية ام درمان، قد حققت حول ملابسات اختفاء الشاب عزام نجل الداعية الاسلامى الشيخ الحبر يوسف نور الدائم، بعد أت تقدم شقيق المختفى ببلاغ ونقلت مصادر ان الشرطة عثرت على سيارته وشرعت فى البحث عنه .

و اختفى نجل المراقب العام للاخوان المسلمين السابق، الأستاذ الجامعي البروفيسور “الحبر يوسف نور الدائم” في ظروف غامضة، عقب خروجه من منزل ذويه بأمدرمان مساء السبت الماضي.

وأعلن أقاربه على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الشاب المهندس والصحفي الرياضي، عزام الحبر يوسف نور الدائم، خرج من منزلهم بأمدرمان منذ مساء السبت ولم يعد، وتم العثور على سيارته جوار كوبري السلاح الطبي، بداخلها كامل مقتنياته.

الخرطوم: (كوش نيوز)