شاهد بالفيديو: مطربة سودانية تتعرض لـ(الردم) بسبب ملابسها الفاضحة وتثير ضجة وغضب بمنصات التواصل وناشطون (انتو سبب الغلاء والبلاء)





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله مطربة سودانية شابة تتغنى في حفل زواج وهي مرتديه أزياء غير محتشمة “ضيقة”.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت المطربة ضجة كبيرة وسط جماهير ومتابعي عالم الفن على العملاق “فيسبوك “.

العديد من التعليقات الساخرة التي صاحبت مشاهدة الفيديو والتي جاء من أبرزها تعليق أحد الشباب “اقسم بالله لو تغني لي ب جك ليمون بس ما بجيبك”

‏‪نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)