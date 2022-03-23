بادي يؤكد على دور الإعلام في دعم التنمية وجهود السلام





شهد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بقاعة المجلس التشريعي بالإقليم فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة والشرطة وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالإقليم ، ذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة وممثلي الأجهزة النظامية ، وتجئ الدورة التدريبية في اطار صناعة المحتوى الإعلامي للإعلاميين المحترفين .

وأكد بادى بحسب وكالة السودان للأنباء على دور الأجهزة والوسائط الإعلامية في دعم عجلة التنمية والتغيير المنشود ودعم جهود السلام ، وأعرب عن تقديره لمبادرة الدكتور أمين علي عبدالرحمن الخبير الإعلامي وصادق إستجابته للمساهمة في دعم برامج الدورة من خلال توجيه الرسالة الإعلامية بما يخدم الجهود الرامية لتعضيد النسيج الإجتماعي ودعم التنوع بالإقليم .

ودعا الى ضرورة العمل على نبذ الإنتماءات الضيقة معلنا إلتزام حكومة الإقليم بدعم الأجهزة الإعلامية ودعمها بما يمكنها من اداء رسالتها على الوجه الأكمل بالإقليم .

الأستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة أكدت على دور الإعلام في تحقيق التحول والإنتقال من الحرب الى آفاق السلام ، وأعربت عن تقديرها لمواقف الدكتور أمين علي عبد الرحمن وصادق حرصه على إنجاح الدورة ,.

وقالت إن الإعلاميين يمثلون الفصيل المتقدم في ملحمة البناء والإعمار ورتق النسيج الإجتماعي بالإقليم .

هذا وقد تحدث في الحفل ممثل الشرطة الموحدة وممثلة الدارسين بالدورة .

الى ذلك تم تكريم السيد الحكام والدكتور أمين علي عبد الرحمن و عدد من الداعمين لبرنامج الدورة كما تم تسليم الدارسين شهادات الدورة .

الخرطوم (كوش نيوز)