حاكم إقليم النيل الأزرق يجدد دعمه للإعلام لإرساء السلام والتنمية





جدد الفريق أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الأزرق، دعم وإسناد حكومة الإقليم للإعلام الإقليمى ومؤسساته حتى يضطلع بدوره الريادى على الوجه الأكمل للإسهام فى السلام والتنمية والإعمار.

جاء ذلك لدى مخاطبته فعاليات الجلسة الختامية للدورة التدريبية للإعلاميين المحترفين بقاعة المجلس التشريعى بمدينة بالدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق، بحضور الأستاذة فواتح النور بشير رئيس المجلس الأعلي للثقافة والإعلام والسياحة واللواء شرطة حقوقى محمد صلاح الدين محمد فرح، مدير شرطة الإقليم ووزراء المالية والصحة والتخطيط العمراني، وقادة الأجهزة النظامية ومدراء الموسسات والمصالح الحكومية.

وبحسب وكالة السودان للأنباء إمتدح حاكم الإقليم دور الأجهزة الإعلامية المختلفة في إسناد برامج الجهاز التنفيذي والتبشير ببرامج التنمية واعدا بتطويرها ورعايتها للحاق بركب العالمية فى المقابل اأدت الأستاذة فواتح دعم وزارتها اللامحدود للمؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن الحزمة التدريبية الأولى للإعلاميين المحترفين تعتبر مدخلاً لتوحيد جهود مؤسسات الإقليم لبناء ثقافة السلام. وقالت إن المرحلة الحالية تستوجب دعم الأجهزة الإعلامية وتشبيك جهودها.

وفى ذات الإتجاه إستعرض الرائد شرطة د. حمزة النور عبدالله مدير التوجيه والخدمات برئاسة شرطة الإقليم منسق الدورة جهود اللجنة الإشرافية فى إنجاح الدورة معدداً المكاسب التى خرج بها الدارسون على يد الخبير و المدرب د. أمين على عبدالرحمن المتخصص فى الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي.

وأضاف الرائد حمزة أن إستراتيجية إدارته تنبني على ثلاث محاور تطوير وتأهيل الكادر البشري مهنياً وتقنياً وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية بالإقليم وتحديث الأجهزة والمعدات، مضيفاً أن فلسفة الدورة تقوم على توحيد الرؤي والجهود من أجل صياغة خطاب إعلامي موحد لكافة مؤسسات الدولة النظامية والمدنية والعمل بروح الفريق الواحد خدمة لمواطن الإقليم، وتحقيق أشواقه وتطلعاته في التنمية والأعمار.

وكانت الأستاذة منى بلة ممثلة الدارسين قد خاطبت الجلسة الختامية، موضحة المكاسب والفوائد التي نالوها من المعارف والمعلومات التي تشكل إعانة لهم في مسيرتهم المهنية، مثمنة جهود القائمين على أمر الدورة التدريبية .

هذا وقد قام الحاكم وقادة الأجهزة النظامية بجانب رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة بتكريم المدرب وتوزيع الشهادات على الدارسين .

يذكر ان الدورة التدريبية للاعلاميين المحترفين نظمت بالشراكة بين المجلس الاعلى للثقافة والاعلام والسياحة ورئاسة شرطة الاقليم واستمرت لخمسة ايام واستفاد منها 50 اعلامي تحت شعار (سلام .. تنمية ..اعمار).

الخرطوم (كوش نيوز)