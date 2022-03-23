السودان ..تأهيل مستشفى الشرطة بالدمازين





دشن اللواء شرطة حقوقى/ محمد صلاح الدين محمد فرح مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المرحلة الاولي من مشروع إعادة تأهيل مرافق وأقسام مستشفى الشرطة بمدينة الدمازين ومشروع الطرد السلعي للعاملين بالمستشفى.

وبحسب وكالة السودان للأنباء أكد مدير شرطة الاقليم على أهمية الإهتمام بمنسوبي الشرطة ودعمهم إجتماعيًا للاضطلاع بواجباتهم عبر تقديم الخدمات الطبية والصحية وتوفير العلاج المجاني لهم وأسرهم بجانب توفير السلع التموينية لتعينهم في تخفيف أعباء المعيشه، مثمنا جهود العاملين بالمستشفى من الضباط والرتب الاخرى والكوادر الطبية لنجاحهم في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى من منسوبي الشرطة ومواطني الاقليم واعدًا باستمرار رعايته ودعمه لمشروعات المستشفى لتوطين العلاج بالاقليم .

من جانبه أوضح المقدم شرطة طبيب/ عزام عبد الرحمن مدير المستشفى أن مشروعي إعادة تأهيل المستشفى وتوفير الطرد السلعي للمواطنين تم بالجهد الذاتي والشعبي إنفاذًا لخطة تطوير وتأهيل المستشفى لمجابهة زيادة الطلب والإقبال على تلقي الخدمة بها من مواطني الاقليم وذلك بتحسين بيئة العمل التي تشمل المباني والاثاثات والاجهزة الطبية المتطورة ودعم الكادر الطبي والإداري عبر حزمة تدابير لضمان الإستقرار وتحقيق الجودة الشاملة وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية .

موكدًا حرصهم على دعم العاملين بالمستشفى في كافة المناسبات الإجتماعية والدينية كاشفًا عن جهود كبيرة في التواصل مع مكونات المجتمع بالاقليم أفضت الى تكوين جمعية أصدقاء المستشفى وتضم في عضويتها قطاعات عريضة من المهنيين ورجال الأعمال لدعم وإسناد جهود الشرطة في الارتقاء بالعمل .

وأضاف مدير مستشفى الشرطة بالدمازين أن إدارته تمكنت من إنفاذ مشاريع اجتماعية عديدة بالاقليم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأخرى تخص شريحة الأطفال المشردين معربًا عن شكره للجمعية ولديوان الزكاة بالاقليم لدوره في تأهيل شبكة المياه بالمستشفى .

الخرطوم (كوش نيوز)