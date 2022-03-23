الجيش: الأوضاع بالفشقة والحدود تحت سيطرتنا





أكد قائد القوات البرية الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، أن الأوضاع بمنطقة الفشقة والحدود الشرقية مطمئنة وتحت سيطرة القوات المسلحة، وقال “الوضع مطمئن والجيش قابض على هذا الأمر بقوة وحامي لتراب وحدود البلاد”.

وافتتح قائد القوات البرية برفقة اللواء ركن احمدان محمد خير العوض قائد المنطقة العسكرية الشرقية عدداً من المنشآت بقيادة الفرقة (11) مشاه ووضع حجر الأساس لمنشآت أخرى وافتتاح منازل “قشلاق” الصف والجنود وتسليم ” شنط” الزيجات لعدد من منسوبي قيادة الفرقة 11 مشاه فضلاً عن افتتاح معمل متكامل لتحلية المياه بقيادة الفرقة (41).

وقال قائد القوات البرية في تصريحات صحفية، إنه وخلال العام الحالي تمت عملية الزراعة بمنطقة الفشقة بواسطة مزارعين سودانيين ووصلوا حالياً إلى مرحلة الحصاد.

في السياق عبر كرار لدي مخاطبته الاحتفال بمناسبة افتتاح المنشآت عن سعادته بالحضور النوعي من مختلف القيادات التنفيذية والاجتماعية والاهلية والمؤسسات الخدمية والمواطنين الامر الذي يؤكد تعاون الكافة مع الجيش وتماسك الشعب مع قواته، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل حامية للشعب وارضه وعرضه.

من جانبه، كشف قائد الفرقة 11 مشاه اللواء ركن هاشم ابراهيم عمر صالح عن رؤية قيادة الفرقة تجاه تهيئة بيئة العمل لمنسوبيها، وقدم شكره لقائد القوات البرية على دعمه المستمر والاسهام في قيام الصروح المختلفة، كما شكر حكومة كسلا والجهاز التنفيذي بمحلية ريفي خشم القربة والمؤسسات التي كان لها سهم في دعم قيادة الفرقة.

كسلا- انتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة