الأمة القومي يبلغ المبعوث الصيني بمساعيه لمعالجة الأزمة الراهنة





أكد رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، أن الحزب يسعى لمعالجة الأزمة الداخلية الراهنة عبر خريطة طريق تهدف لتحقيق التوافق الداخلي.

وأوضح بيان من الحزب، أنه انعقد بدار الأمة اليوم، لقاء مطول بين الوفد الصيني الزائر برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الصيني للشرق الأوسط زاهاي جونغ، وحزب الأمة القومي.

وقال إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الشعبين الصيني والسوداني والقضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الراهنة في البلاد والعلاقات الثنائية بين حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي الصيني.

وشكر برمة، الوفد على زيارة السودان واهتمام الصين بتطوير العلاقات الثنائية مع السودان، وأوضح أن خريطة الطريق لحل الأزمة الراهنة تهدف إلى تحقيق التوافق الداخلي الذي يحقِّق الاستقرار ويجنِّب البلاد مزيداً من الانهيار ويعيد الوضع الراهن إلى حكم مدني يحقِّق التحول الديمقراطي في البلاد.

ونوه برمة، إلى أن الحزب يطمح في بناء علاقات متميزة بين الدولتين تحقق المصالح المشتركة، وأشار إلى القدرات التكنولوجية الكبيرة التي تتمتع بها الصين والموارد الضخمة التي يزخر بها السودان، وأشاد بما قدّمته الصين من دعم للشعب السوداني ومن استثمارات سابقة، وشدّد على أهمية استمرار وتطوير العلاقات بين البلدين، وأوضح أن العلاقة بين الحزب والصين قديمة ويهتم الحزب بتطويرها لصالح الشعبين.

من جانبه، عبر المبعوث الخاص الصيني، عن سعادتهم باللقاء وأكد أن الصين تولي اهتماماً خاصا بالسودان، ونوه للعلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد استمرار دعم الصين للشعب السوداني في كافة المجالات.

وحسب البيان، اتسم اللقاء بالتفاهم حول مجمل القضايا الثنائية التي تخدم المصالح المشتركة بين الشعبين.

صحيفة الصيحة