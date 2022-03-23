لمشاركتهم في الإضراب .. إعفاء وتهديد عدد من المعلمين ومدراء المدارس





كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن إعفاء وتهديد عدد من المعلمين ومدراء المدارس المشاركين في الإضراب .

وأشارت اللجنة إلى إعفاء كلا من مديرة مدرسة خديجة بنت خويلد اﻻساسية الأستاذة زينب موسى وتهديد مديرة مدرسة الإلكترونية الثانوية الأستاذة أمل شعيب ومطالبتها بتسليم مفاتيح المدرسة،كما تم استدعاء مدير مدرسة مربع (9) الأساسية الأستاذ عبدالرحمن العالم من قبل مدير الوحدة.

وأوضحت اللجنة أن ما يتعرض له المعلمين مرده تأييدهم ومشاركتهم في الإضراب.

صحيفة الجريدة