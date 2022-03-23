تدوين بلاغ حيازة أسلحة وذخائر ضد متظاهر





كشف عضو لجنة محامو الطوارئ محمد علي الجراح في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) عن تدوين بلاغات تحت طائلة حِيازة الأسلحة والذخائر في مواجهة متظاهر تم العثور بحوزته على قنبلة (قرنيت) خلال مشاركته في مليونية (21) مارس في شارع الشهيد عبدالعظيم ـ الأربعين سابقًا ـ بمدينة أم درمان أمس.وقال “الجراح” إن البلاغ تم تدوينه في قسم الأوسط بمدينة أم درمان وسوف يتم تحويله إلى المحكمة عقب اكتمال التحري.

وحذر عضو لجنة الرصد والمتابعة بلجنة محامو الطوارئ وليد عزالدين محمد في حديثه لـ(الجريدة) المتظاهرين من التقاط بقايا عُبوات الغاز المسيّل للدموع (البمبان) والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد المتظاهرين في المواكب المختلفة والاحتفاظ بِها. مُشيرًا إلى أنّ المتظاهر الذي تم تدوين البلاغ في مواجهته أكد أنه وجد القنبلة (القرنيت) في موكب أمس (الأثنين) في شارع الشهيد عبدالعظيم .

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة