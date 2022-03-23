الطاقة تفصح عن موقف البلاد من المواد البترولية





قال مدير الامداد بوزارة الطاقة عبدالعزيز علي ان مخزون البلاد من المواد البترولية مطمئن جدا.

وأكد ان مخزون البلاد من الجازولين يكفي لمدة28 يوم والبنزين لمدة 12 يوم والغاز يكفي لمدة 7 أيام.

وكشف عن تفريغ باخرة وقود تحمل 37 الف طن بجانب باخرة غاز تحمل 12 الف طن ببورتسودان بجانب 5 شحنات غاز تصل تباعا ابتداء من الاول من أبريل.

داعيا المواطنين لعدم الهلع والخوف.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن السبب الرئيسي للزيادات المتكررة للوقود هو زيادة اسعاره عالميا بجانب زيادة سعر الدولار داخل البلاد، وقال ان كل الزيادات في الاسعار هي من اختصاص وزارة المالية، نافيا ان تكون لوزارة الطاقة صلة بزيادة اسعار الوقود، مؤكدا وجود تواصل تام بين وزارتي المالية والطاقة.

وقال ان مصفاة الخرطوم متوقفة منذ بداية شهر مارس الحالي بسبب عطل مفاجئ، مؤكدا عودة المصفاة للعمل خلال اسبوع، وأضاف ان استمرار تذبذب سعر الصرف سيؤثر كثيرا على اسعار الوقود في السودان.

وبين عبدالعزيز ان الازدحام في محطات الوقود هو ناتج من عدم الإطمئنان والهلع لدى المواطنين، مؤكدا ان هنالك اهتمام كبير من الدولة بموضوع الامداد النفطي بالبلاد .

صحيفة الصيحة